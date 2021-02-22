Модель показала пікантне фото / instagram.com/demirose
Британська модель Демі Роуз опублікувала в Instagram нову фотографію.
На знімку вона позує в роздільному купальнику. При цьому у Демі настільки пишні форми, які ледь вміщаються в бікіні. Пікантності фото додало те, що Демі розпустила волосся. Також вона одягла сережки-кільця, які зараз в тренді.
Модель показала пікантне фото / instagram.com/demirose
Хто така Демі Роуз:
- Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем
- Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine
- Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram