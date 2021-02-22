Демі Роуз показала нове фото.

Британська модель Демі Роуз опублікувала в Instagram нову фотографію.

На знімку вона позує в роздільному купальнику. При цьому у Демі настільки пишні форми, які ледь вміщаються в бікіні. Пікантності фото додало те, що Демі розпустила волосся. Також вона одягла сережки-кільця, які зараз в тренді.

Хто така Демі Роуз:

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує

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Автор: Діана Могилєвич