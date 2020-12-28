25-річна британська модель поділилася з шанувальниками новими відвертими фото.

Модель не перестає розбурхувати уяву шанувальників своїми відвертими образами і радувати їх новими знімками, які вона викладає в Instagram.

Читайте такожВідома модель в стильному купальнику показала фото з відпочинку на МальдівахНа нових фото дівчина з'явилася у білій обтислій сукні, яка вигідно підкреслила вигини тіла. Модель розстебнула блискавку у районі декальте і блиснула своїми пишними грудьми.

На знімках модель позує лежачи на білій ковдрі. Вона розпустила волосся і нанесла легкий макіяж з акцентом на губи.

"Виберіть свою персону ... 1, 2 чи 3? Сукня з моєї нової колекції з @prettylittlething", - підписала знімки дівчина.

Також модель вказала локацію, де були зроблені знімки - це популярний іспанський курорт Ібіца.

Підписники моделі прийшли в захват від її образу.

Хто така Демі Роуз:

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем.

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує.

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Автор: Ірина Погоріла