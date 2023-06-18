Розповідаємо, як на цю дату відреагували українські знаменитості.

18 червня в багатьох країнах світу відзначають день батька. В Україні дана традиція теж присутня, проте через війну багато батьків пішли на фронт, а деякі і зовсім більше ніколи не повернуться додому і не обіймуть своїх дітей.

Розповідаємо, як українські зірки відреагували на день батька і що розповіли про своїх батьків.

Ірина Федишин

Українська співачка звернулася до свого батька з теплими словами подяки за все те, що він їй дав. Федишин зізналася, що її тато - один з головних життєвих прикладів.

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"Тату, вітаємо з Днем батька. Дуже сильно любимо! Дякую Богові, що ви є. Спасибі за любов, турботу, життєвий приклад і ті цінності, які прищеплюєте ще з дитинства. Міцного вам здоров'я і щасливих років життя. Спасибі Віталіку, що хороший батько нашим діткам. Пишаюся тобою. Сім'я - це найбільше наше багатство. Дерево посаджено - плоди будуть! З Днем батька всіх татусів", - написала у своєму блозі Ірина, додавши фото з сімейного архіву.

Наталка Денисенко

Чоловік Наталки, актор Андрій Федінчик, після початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ, тому зустрічі з ним стали рідкістю. Зараз Денисенко, якій довелося повністю взяти на себе виховання сина Андрія, побажала, щоб всі діти дочекалися своїх тат з війни.

"З Днем батька! Нехай всі дітки дочекаються своїх татусів додому", - висловилася зірка серіалу "Село на мільйон".

Катерина Репяхова

Блогерка разом з майже вдвічі старшим чоловіком Віктором Павліком виховують сина Мішу. Народився хлопчик у червні 2021 року.

"Обрала найкращого тата для свого сина! З Днем батька! Міша завжди зможе покластися на батька. Спасибі тобі, коханий, за твою турботу, любов, посмішку. Найголовніше - будь здоровий", - висловилася дружина Віктора Павліка.

Слід зазначити, що сама Репяхова росла без батька. Про це вона неохоче говорить у своєму блозі, але колись згадувала, що її мамі було дуже важко.

Камалія

Найбагатша співачка України Камалія звернулася до свого чоловіка. Пара виховує двох дочок - двійнят Арабеллу і Мірабеллу. Попри те, що цієї весни артистка заявила про розлучення з Мохаммадом Захуром, в день батька вона подякувала йому і назвала татом-героєм.

"Вітаю з Днем батька! Мрію, щоб кожен український тато-герой якнайшвидше обійняв свою дитину! Захур, ти найкращий у світі тато! Спасибі за все, що ти робиш для наших дівчаток, і навіть в цей час часто буваєш для них і мамою, і татом! Спасибі!" - написала співачка.

Тіна Кароль

Співачка в цей день показала рідкісне фото зі своїм татом. Вона зізналася, що батько грає в її житті дуже важливу роль. Саме тато з самого дитинства є прикладом мужності для дочок.

"Батько для дівчат-це надважлива фігура, яка асоціюється з довірою і фортецею духу. ТАТО, Татко, здоров'я! Завжди твоя примхлива пустунка", - написала Тіна Кароль.

Нагадаємо, Зеленський привітав українців з Днем батька зворушливим відео.

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