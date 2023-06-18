Президент подякував українським захисникам.

Президент України Володимир Зеленський 18 червня привітав українців з Днем батька, опублікувавши зворушливе відео.

"Тато… Це слово щодня звучить мільйони разів, і щоразу в ньому чується захист, сила й безмежна любов. У День батька хочеться побажати, щоб якнайбільше українських чоловіків чули це звертання: "Тато!" Щоб наші татусі жили довго й були здорові. І щоб кожен тато, який на передовій, повернувся додому", - зазначив глава держави у підписі до відео.

При цьому Зеленський подякував усім українським захисникам:

"Дякую кожному українському батькові, кожній українській родині за наших міцних і сміливих воїнів, які захистили незалежність і виборюють життя для України".

День батька в Україні 2023 - коли відзначається

Як повідомляв УНІАН, в Україні День батька відзначається на офіційному рівні з 2019 року за указом п'ятого президента Петра Порошенка у третю неділю червня.

У 2023 році відзначається День батька 18 червня. Є ще одна, неофіційна дата, - Всенародний день батька у третю неділю вересня.

Вас також можуть зацікавити новини: