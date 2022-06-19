День батька 2022 / Фото - instagram.com

Бути батьком - дуже відповідальне завдання, з яким справляється далеко не кожен. У нашій статті ми розповімо про п'ять зіркових чоловіків, які блискуче справляються зі своєю роллю у вихованні дітей. 

Віктор Павлік

Павлік - багатодітний батько. У нього є 38-річний син Олександр, 35-річна дочка Христина. Від шлюбу з Ларисою Созаєвою був син Павло. Через важку хворобу хлопець помер влітку 2020 року.

У 2021 році молода дружина Віктора народила сина, якого назвали Мішею. Днями Міші виповнився рік. На честь цього Віктор Франкович показав теплий знімок зі своїм молодшим спадкоємцем. 

Віктор Павлік з сином Михайликом / Фото - instagram.com

Юрій Горбунов

Разом з телеведучою Катериною Осадчою Юрій виховує двох синів - старшого Івана і молодшого Данила. 

Юрій Горбунов тримає на руках молодшого сина / Фото - instagram.com

Григорій Решетнік

Телеведучий - зразковий сім'янин. Багатодітний батько виховує старшого сина Івана, середнього Дмитра та молодшого Олександра. 

Григорій Решетнік з родиною / Фото - instagram.com

Євген Кошовий

Відомий комік - батько двох дочок.

У жіночому колективі йому доводиться непросто, проте зі своєю роллю актор і гуморист справляється відмінно. 

Євген Кошовий зі своєю старшою дочкою / Фото - instagram.com
Дочки Євген Кошового / Фото - instagram.com

Тарас Тополя

Фронтмен гурту "Антитіла" - багатодітний батько. Разом з дружиною Альошею вони виховують синів Романа і Марка, а також дочку Марію. Тарас залишається турботливим і люблячим батьком, навіть перебуваючи на фронті, де він захищає свою країну. 

Тарас Тополя та його родина / Фото - instagram.com

Нагадаємо, Надя Дорофєєва покрутилася перед камерою в літньому сарафані і блиснула ідеальною фігурою.

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