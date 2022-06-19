Бути батьком - дуже відповідальне завдання, з яким справляється далеко не кожен. У нашій статті ми розповімо про п'ять зіркових чоловіків, які блискуче справляються зі своєю роллю у вихованні дітей.
Віктор Павлік
Павлік - багатодітний батько. У нього є 38-річний син Олександр, 35-річна дочка Христина. Від шлюбу з Ларисою Созаєвою був син Павло. Через важку хворобу хлопець помер влітку 2020 року.
У 2021 році молода дружина Віктора народила сина, якого назвали Мішею. Днями Міші виповнився рік. На честь цього Віктор Франкович показав теплий знімок зі своїм молодшим спадкоємцем.
Юрій Горбунов
Разом з телеведучою Катериною Осадчою Юрій виховує двох синів - старшого Івана і молодшого Данила.
Григорій Решетнік
Телеведучий - зразковий сім'янин. Багатодітний батько виховує старшого сина Івана, середнього Дмитра та молодшого Олександра.
Євген Кошовий
Відомий комік - батько двох дочок.
У жіночому колективі йому доводиться непросто, проте зі своєю роллю актор і гуморист справляється відмінно.
Тарас Тополя
Фронтмен гурту "Антитіла" - багатодітний батько. Разом з дружиною Альошею вони виховують синів Романа і Марка, а також дочку Марію. Тарас залишається турботливим і люблячим батьком, навіть перебуваючи на фронті, де він захищає свою країну.
Нагадаємо, Надя Дорофєєва покрутилася перед камерою в літньому сарафані і блиснула ідеальною фігурою.
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