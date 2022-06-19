19 червня в Україні відзначають День батька.

Бути батьком - дуже відповідальне завдання, з яким справляється далеко не кожен. У нашій статті ми розповімо про п'ять зіркових чоловіків, які блискуче справляються зі своєю роллю у вихованні дітей.

Віктор Павлік

Павлік - багатодітний батько. У нього є 38-річний син Олександр, 35-річна дочка Христина. Від шлюбу з Ларисою Созаєвою був син Павло. Через важку хворобу хлопець помер влітку 2020 року.

У 2021 році молода дружина Віктора народила сина, якого назвали Мішею. Днями Міші виповнився рік. На честь цього Віктор Франкович показав теплий знімок зі своїм молодшим спадкоємцем.

Юрій Горбунов

Разом з телеведучою Катериною Осадчою Юрій виховує двох синів - старшого Івана і молодшого Данила.

Григорій Решетнік

Телеведучий - зразковий сім'янин. Багатодітний батько виховує старшого сина Івана, середнього Дмитра та молодшого Олександра.

Євген Кошовий

Відомий комік - батько двох дочок.

У жіночому колективі йому доводиться непросто, проте зі своєю роллю актор і гуморист справляється відмінно.

Тарас Тополя

Фронтмен гурту "Антитіла" - багатодітний батько. Разом з дружиною Альошею вони виховують синів Романа і Марка, а також дочку Марію. Тарас залишається турботливим і люблячим батьком, навіть перебуваючи на фронті, де він захищає свою країну.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва покрутилася перед камерою в літньому сарафані і блиснула ідеальною фігурою.

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