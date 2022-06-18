Українська співачка Надя Дорофєєва показала кілька фото в літньому сарафанчику. Фанати відзначили, що у співачки ідеальна фігура.
В описі до фото Надя заінтригувала слухачів, натякнувши на вихід нової пісні.
"Передчуваю нову музику", - написала екс-дружина Володимира Дантеса.
"З нетерпінням чекаємо твій україномовний альбом", " Надя, знаю що у тебе апетит завжди хороший, проте зараз хочеться приїхати і зварити тобі борщу. Бережи себе, нервуй тільки з користю", "Надя, тобі дуже пасують сукні", "А ми дуже чекаємо твої україномовні хіти", - пишуть шанувальники в коментарях.
Нагадаємо, Дорофєєва заспівала з 13-річною українкою, яку поранило уламком ракети.
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