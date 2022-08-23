Стрічки соціальних мереж заповнені синьо-жовтою символікою.

УНІАН розповідає, як українські зірки вітають у соціальних мережах з Днем державного прапора України.

Софія Ротару

Виконавиця пісні "Одна калина" опублікувала у себе в stories фотографію прапора на фоні поля. На картинці написано: "З Днем державного прапора України!".

Катерина Бужинська

Співачка опублікувала кадри, зроблені на приголомшливій фотосесії. На фото Катя позує в шикарній довгій сукні блакитного кольору з жовтими вставками.

"Від щирого серця бажаю вам мирного неба, щоб ваше життя завжди було яскравим і багатим, як колір нашого державного прапора: синім і мирним, як небо, і жовто-золотистим, як пшеничні поля України! Добре здоров'я, благополуччя і щастя кожній родині", - побажала Бужинська.

Катерина Кухар

Іменитий хореограф виклала коротке відео, де вона йде в сукні на фоні флагштока в Києві. На тлі грає інструментальна версія "Stefania" групи Kalush Orchestra.

Алла Мазур

Ведуча новин розповіла, як зустрілася з людьми з тимчасово окупованого Бердянська.

"Наш рідний прапор ... Який єднає, захищає, окрилює, зігріває... Як пароль, де б ми не були: дарує відчуття, що українці - одна сім'я! Так вийшло у нас з великою родиною переселенців з окупованого Бердянська, з якою зустрілися на Майдані. Рідні по духу люди - з рідним прапором - в рідній столиці. З вірою, що і їхній рідний Бердянськ обов'язково знову прикраситься синьо-жовтими барвами. З Днем нашого прапора, друзі! І слава нашим героям-захисникам, кожному і кожній, хто робить цей державний прапор України – Прапором Перемоги!", - висловилася зірка новин на 1+1.

Світлана Тарабарова

Рудоволоса співачка опублікувала кілька кадрів, зроблених на фоні поля в синьо-жовтій футболці.

"Особливі кольори для кожного з нас. З Днем українського прапора, рідні", - звернулася Світлана до своїх підписників.

Катерина Осадча

Телеведуча показала фото зі своїм старшим сином Іллею. Катя одягла синю футболку, а Ілля - жовту. Таким чином вони утворили комбінацію, відповідну кольорам прапора України. Осадча зазначила, що тепер так одягається весь світ, а відомі будівлі та пам'ятки культури підсвічують кольорами прапора на знак підтримки України.

Нагадаємо, ведучий Дьомін пояснив, чому Каменських повернулася в Україну без Потапа.

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