Потап зараз перебуває в Іспанії.

Перед війною українська співачка Настя Каменських поїхала за кордон. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона виступала на благодійних концертах, де збирала гроші на допомогу нашій країні.

І тільки зовсім недавно вона повернулася в Україну, але без свого чоловіка Потапа. Шанувальників цікавило питання, чому репер сидить за кордоном, а не перебуває в рідній Україні, поки тут йде війна.

На це питання відповів телеведучий Слава Дьомін в своїй програмі "Слава ПРО".

"Потап поки що залишається в Іспанії і там продовжує допомагати і підтримувати Україну. Питання до вас, як ви думаєте – де більше користі від Потапа: за кордоном, збираючи гроші і допомогу для України, або все-таки вдома?" - сказав Слава Дьомін.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських приїхала у зруйнований Ірпінь і виступила перед волонтерами "Добробату". Вона виконала гімн України і свої хіти, в тому числі "Я - Україна".

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