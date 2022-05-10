Музикант попросив не приплітати до нього виступи його матері.

Син української співачки Таїсії Повалій Денис прокоментував виступ мами на концерті до 9 травня в Росії. Чоловік поділився історією про те, що його сім'я випробувала на собі всі наслідки Другої світової. Про це він написав в Instagram-блозі.

"Моя бабуся Ніна в дворічному віці сиділа в окопі під дулом нацистського пістолета, її батько Данило з війни не повернувся. Тата іншої бабусі Ангеліни, що була майже на 20 років старша, знищили при приході радянської влади. Мій батько Володя відправився на війну в Афганістан, теж ніяких відзначень виведення військ не пам'ятаю, тільки смуток в очах від спогадів", - написав Денис Повалій.

Наприкінці він попросив не пов'язувати з цією розповіддю виступ його мами Таїсії Повалій, яка виконала "Пісню про рушник" на концерті в Росії.

"Не треба тільки про маму сюди, ок? Це зовсім окрема історія і я до неї відношення не маю", - резюмував Денис.

Нагадавши, Повалій 9 травня оскандалилася своїм виступом у РФ. Українська співачка Таїсія Повалій, яка вперто мовчить про війну в Україні, виступила на концерті в Москві, приуроченому Дню Перемоги.

Вас також можуть зацікавити новини: