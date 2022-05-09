Повалій оскандалилася своїм виступом в РФ.

Українська співачка Таїсія Повалій, яка вперто мовчить про війну в Україні, виступила на концерті в Москві, приуроченому Дню перемоги.

Так, вона вийшла на сцену в білій довгій сукні і виконала українську пісню "Пісня про рушник".

Відео її виступу розлетілося мережею. Шанувальники звернули увагу на те, що сцена, на якій співала Повалій, прикрашена георгіївськими стрічками. Користувачі мережі відзначили, що це верх цинізму.

Поки в Україні йде повномасштабна війна, підло розв'язана Росією, Повалій співає на кремлівській сцені українську пісню.

При цьому в залі сиділи російські генерали, які віддавали накази вбивати її співгромадян.

Нагадаємо, Таїсія Повалій досі мовчить про війну в Україні. З 24 лютого вона жодного разу не прокоментувала напад РФ. У зв'язку з цим телеведуча Катя Осадча запропонувала відібрати у Повалій український паспорт.

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