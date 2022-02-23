Співачка закликала зупинити президента РФ Володимира Путіна.

Американська співачка Шер не залишилася осторонь і висловилася про агресію РФ на адресу України. Вона назвала президента Росії Володимира Путіна деспотом і закликала зупинити його. Також вона заявила, що Україна важлива для США.

За словами легендарної артистки, РФ і кілька інших країн хочуть поставити Америку на коліна.

"Чому Україна важлива для США? Путінський деспот знищує героїв. Якщо випаде шанс, Путін поглине суверенні країни, поки не воскресить СРСР. Це залишить Європу маленькою і незахищеною. Росія, Китай, Саудівська Аравія хочуть поставити нас на коліна. І бачать прекрасну можливість. Вони поширюють ненависть, розподіл, слабкість", – написала Шер в Twitter.

Нагадаємо, раніше російський поет Андрій Орлов на честь 23 лютого присвятив вірш російським військовим, в якому попередив їх про вірну смерть у війні з Україною.

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