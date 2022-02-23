Андрій Орлов написав вірш до 23 лютого.

Російський поет Андрій Орлов (Орлуша) вирішив підтримати Україну в такий нелегкий час і написав вірш, в якому попередив російських військових про смерть, якщо вони продовжать війну з нашою країною.

Своїм новим віршем Орлуша закликає жінок не дарувати чоловікам на 23 лютого одеколони, бритви, гвардійські значки і солдатиків, а краще відрадити їх від "непотрібної війни".

Варто відзначити, що Андрій Орлов у березні 2014 року разом з низкою інших діячів культури висловив свою незгоду з політикою російської влади в Криму. Пізніше в інтерв'ю українському виданню "Обозреватель" він зізнався, що перераховував гроші Збройним силам України (ЗСУ), які воюють на Донбасі.

Нагадаємо, раніше український фітнес-тренер Аніта Луценко різко послала президента РФ Володимира Путіна і пообіцяла "зламані зуби".

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