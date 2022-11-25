Шоумен не зміг пройти повз дівчинки, якій на заправці заряджали інгалятор.

Відомий шоумен Максим Галкін, визнаний в Росії "іноагентом", відреагував на щемливе фото, де маленькій дівчинці на заправці заряджали інгалятор.

Дана ситуація сталася після масованого обстрілу Києва, в результаті чого були пошкоджені енергооб'єкти України. Жителі міста більше доби були без світла, тепла, води і зв'язку. Повз цю ситуацію не зміг пройти Галкін.

На своїй сторінці в Instagram він розмістив фото дівчинки, батьки якої повезли її на запраку, щоб зарядити інгалятор і врятувати доньці життя, адже у малятка, ймовірно, астма.

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"Київ зараз. Цю маленьку дівчинку рідні привезли на заправку, щоб підключити до електрики інгалятор, необхідний їй для життя. Максим Галкін визнаний Мін'юстом РФ іноагентом", - написав шоумен.

Масований обстріл України 23 листопада

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вдень 23 листопада РФ запустила територією нашої країни близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр", а також ударні безпілотники.

Наші воїни ліквідували 51 ворожу ракету, а також п'ять дронів-камікадзе типу "Ланцет".

За відомостями Нацполіціі, загарбники потрапили в 16 об'єктів інфраструктури. В результаті масованого ракетного удару загинули шестеро людей, а десятки - постраждали.

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