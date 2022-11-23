У Нацполіції підтвердили загибель шести осіб.

Російські ракети 23 листопада влучили в 16 українських об'єктів інфраструктури. Десятки українців постраждали, а шестеро людей загинули.

За інформацією глави Нацполіції, зафіксовано попадання ракет в 16 об'єктів інфраструктури на території України.

Крім того, у Вишгороді ракета потрапила в житловий будинок, в результаті чого загинули три людини, а 20 отримали поранення.

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"В цілому по Україні на даний момент ми зафіксували загибель шести наших громадян та 36 громадян отримали поранення", – розповів Клименко в ефірі національного телемарафону.

У свою чергу голова Нацполіції в Київській області Андрій Небитов уточнив, що внаслідок влучення ракети до багатоповерхового житлового будинку у Вишгороді 4 особи загинули, 27 постраждали.

"Одна з ракет потрапила до багатоповерхового житлового будинку. Маємо 4 особи загиблих, також 27 осіб отримали різного ступеня поранення" - зазначив він.

Небитов додав, що внаслідок вибуху було пошкоджено ще 4 багатоповерхівки. Наразі місцева влада вирішує питання відселення людей.

Також були потрапляння до приватних будинків у Фастівському районі – Чабани, Глеваха, будинки також зруйновані.

Окремо Нєбитов повідомив, що постраждали 6 енергетиків, які перебували на робочих місцях під час удару по об’єкту інфраструктури. Вони отримали поранення різного ступеня тяжкості, але їх життю нічого не загрожує.

Ракетна атака по Україні 23 листопада - що відомо

23 листопада Росія влаштувала масовану ракетну атаку по містах України, в тому числі і по Києву. Згодом стало відомо в об'єкт інфраструктури столиці. За даними київського мера Віталія Кличка, в результаті ракетного удару загинули три людини, більше десятка поранені.

Прем'єр-міністр України Шмигаль повідомив, що після обстрілу по всій країні застосували аварійні відключення електроенергії, щоб уникнути аварій і розбалансування системи.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що українські захисники збили 51 ракету, а також знищили п'ять дронів-камікадзе типу "Ланцет" на півдні. Всього Москва випустила по території України близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи сьогоднішню атаку, заявив, що Росія докзала всьому світу, що вона країна-терорист

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