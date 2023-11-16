Вона подбала про те, щоб він теж "був присутній" на концерті улюбленої групи.

Нещодавно відбувся концерт українського гурту "Бумбокс". Поки соліст Андрій Хливнюк виконував свої хіти на сцені, його весь час знімала одна з глядачок.

Інша дівчина, яка стояла поруч з нею, помітила, що вона не просто знімає відео, а веде онлайн-трансляцію для військового. Це відео швидко розлетілося мережею.

Після того, як Катерина Авраменко поділилася цим роликом в Instagram, на нього відгукнулася сама героїня. Вона розповіла, що показувала концерт по відеозв'язку своєму братові, який зараз перебуває "на нулі".

За словами дівчини, вона хотіла, щоб вони разом пішли на концерт улюбленої групи, але через війну в Україні вони не можуть цього зробити.

Як відреагували користувачі мережі

"Щиро бажаю їм зовсім скоро разом сходити на концерт улюбленої групи"

"До мурашок по всьому тілу"

"Ніколи не ходив на такі концерти, але такий вчинок - це потужно"

"Кожен раз, коли бачу таке, хочеться плакати. Дякую вам"

Нагадаємо, раніше під час концерту YAKTAK двоє військовослужбовців освідчилися своїм коханим.

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