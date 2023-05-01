17-річний співак Ярослав Карпук, який прославився під псевдонімом Yaktak, виступав у Луцьку з сольним концертами 30 квітня. Впродовж виступу два чоловіки зробили пропозиції руки і серця своїм коханим.
Обидва хлопці - військовослужбовці, які наразі відстоюють нашу країну на фронті.
Перший захисник за кілька днів до концерту приїхав у відрядження і освідчився своїй коханій прямо під час події улюбленого виконавця дівчини, який розпочався о 16 годині.
"Ти знаєш, як я сильно тебе кохаю? Я готовий життя віддати за тебе. Ти найкрасивіша, прекрасна, моя дівчинко. Ти вийдеш за мене?" - запитав військовий.
На концерті, який розпочався о 18 годині, на сцені відбулося ще одне освідчення. Дівчина відповіла згодою, після чого пара виконала повільний танець під пісню "Наречена".
Нагадаємо, на концерті Артема Пивоварова військовослужбовець освідчився своїй дівчині.