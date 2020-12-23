Дідді зробив такі подарунки своїй мамі на 80-річчя.

Американський репер, продюсер і дизайнер Дідді, чиє справжнє ім'я Шон Комбс, зробив розкішні подарунки своїй матері на 80-річчя.

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Про це повідомляє Page Six.

Спочатку репер влаштував на честь мами Дженіс Комбс святковий обід, де вручив їй чек на мільйон доларів. А його син подарував бабусі діамантове кольє.

Потім репер подарував своїй матері новий Bentley. Також він найняв на роботу шофера, який буде возити його маму. В один день з Дженіс відсвяткували 14-річчя дочки-двійнята Дідді Джессі і Д'ліла. Дівчатка відривалися на яхті зі своїми друзями.

Хто такий Дідді:

Він один з найбагатших у світі хіп-хоп виконавців

Forbes оцінив його статки в 2019 році в 740 мільйонів доларів

Зараз він призупинив музичну діяльність, віддавши перевагу кар'єрі актора

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Автор: УНІАН