Американський репер, продюсер і дизайнер Дідді, чиє справжнє ім'я Шон Комбс, зробив розкішні подарунки своїй матері на 80-річчя.
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Про це повідомляє Page Six.
Спочатку репер влаштував на честь мами Дженіс Комбс святковий обід, де вручив їй чек на мільйон доларів. А його син подарував бабусі діамантове кольє.
Потім репер подарував своїй матері новий Bentley. Також він найняв на роботу шофера, який буде возити його маму. В один день з Дженіс відсвяткували 14-річчя дочки-двійнята Дідді Джессі і Д'ліла. Дівчатка відривалися на яхті зі своїми друзями.
Хто такий Дідді:
- Він один з найбагатших у світі хіп-хоп виконавців
- Forbes оцінив його статки в 2019 році в 740 мільйонів доларів
- Зараз він призупинив музичну діяльність, віддавши перевагу кар'єрі актора
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