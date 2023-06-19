Нещодавно стало відомо, що виступ путініста скасовано.

Нещодавно стало відомо, що в Казахстані скасували концерт путініста Григорія Лепса. Ймовірно, причиною скасування стало те, що артист пообіцяв мільйон рублів військовим, які зможуть надати докази того, що саме вони підбили український танк "Леопард".

Казахи з цим не згодні - вони не хочуть бачити у себе на батьківщині виступи тих, хто підіграє кровожерливій кремлівській політиці. Тому концертний майданчик, де мав проходити захід, розірвав договір в односторонньому порядку.

Зараз на те, що трапилося відреагував концертний директор співака Володимир Урюпін. Він виразів не підбирав.

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"Позиція Григорія Вікторовича була, є і буде незмінною. Ми підтримуємо нашу країну, що б не відбувалося в різних країнах, що б не говорили. Скасували і скасували, хр*н з ними. Нічого страшного. Обійдемося без Казахстану. Нічого не сталося, просто чергова заява, і в Казахстані з глузду з'їхали люди. Ну заради Бога", - сказав у коментарі росЗМІ Урюпін.

Він також додав, що музикант не їздить в недружні країни, а значить в Казахстані його більше не побачать.

Нагадаємо, Лепс жорстко поплатився за підтримку війни.

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