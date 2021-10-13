Вероніка Дідусенко стверджує, що скарга на український конкурс – лише перший крок.

"Міс Україна 2018" Вероніка Дідусенко, яку позбавили корони та титулу через те, що вона приховала від комітету конкурсу своє заміжжя і народження дитини, хоче через суд повернути собі титул.

Дівчина каже, що корона її не цікавить, вона хоче захистити права матерів. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте також"Міс Україна-2018" Вероніка Дідусенко: Великі конкурси краси дискримінують жінок. І це потрібно змінити"Мій позов - він не про корону переможниці конкурсу краси, він - про права матерів. Ми хочемо, щоб чотири конкурси - "Міс світу", "Міс всесвіт", "Міс інтернешнл" та "Міс Земля" - скасували правила, які дискримінують жінок за їхнім сімейним статусом", - заявила вона на прес-конференції.

Адвокат Дідусенко стверджує, що в договорі не було інформації щодо шлюбу та дітей учасниці. Вікторія Кіосе, яка у 2018 році очолювала конкурс краси "Міс Україна" запевняє, що в документі була ця інформація.

Вероніка Дідусенко втрапила в скандал на конкурсі краси

У 2018 році Вероніка Дідусенко перемогла в конкурсі краси "Міс Україна 2018". Згодом з'ясувалося, що вона приховала від організаторів, що була заміжньою і має дитину. А, за правилами конкурсу, вона не мала права брати у ньому участь.

Тоді дівчину позбавили титулу й відібрали корону.

Автор: Ольга Робейко