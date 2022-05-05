Діти артистів ледь не зірвали прямий ефір.

Українська співачка Світлана Тарабарова приєдналася до прямого ефіру програми "Ранок з Україною", ведучими якої є беззмінні Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч.

Зіркова матуся з'явилася в кадрі зі своєю дочкою Марією, у якої, здається, були свої плани на ранок. Підтримати Тарабарову вирішив Анатолій Анатоліч, який також взяв свого молодшого сина Ніла на руки.

І поки Тарабарова намагалася розповісти про те, як її діти переживають війну в Україні, малюки почали лізти в камеру, сміятися і намагатися щось говорити. На щастя, зіркові батьки заспокоїли своїх дітей, тому ефір продовжився без казусів.

Нагадаємо, раніше співачка Світлана Тарабарова розповіла, що її батьки не змогли евакуюватися з Херсона.

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