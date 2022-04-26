Артистка розповіла, що її батько хворіє.

Українська співачка Світлана Тарабарова розповіла, що її батьки залишилися в окупованому Херсоні. Вони не змогли виїхати.

Про це вона розповіла в інтерв'ю YouTube-каналу "Розмова".

"Батько у мене хворіє, тому моя сім'я не змогла виїхати. Сестра не хоче кидати батьків, а батько не може виїхати. Там вже ком'юніті - їх не зламаєш. Насправді це горе (окупація), вони думали, що це все налякає їх, а воно об'єднало. Звичайно, мені їх шкода. Сестра постійно чує вибухи. За містом стріляють, але і в місті трапляються дуже страшні речі. Орки викрадають людей прямо з квартир. Якщо ти працюєш на місцеву владу - тобі дуже страшно", - розповіла українська артистка.

Світлана підкреслила, що в Херсоні зараз труднощі з постачанням продуктів і ліків, погано працює мобільний зв'язок і взагалі немає українських ТВ-каналів. Однак місцеві жителі намагаються триматися разом і діляться всім необхідним. Так родичі Тарабарової змогли знайти потрібні медикаменти для батька.

Зазначимо, раніше Тарабарова розповіла, що вона і вся її сім'я припинила спілкуватися з родичем з Росії через його позицію щодо війни в Україні. Причиною стало те, що він після новини про бої в Херсоні написав привітання з тим, що їх "нарешті звільнили".

Нагадаємо, Тарабарова пояснила, чому не критикує екс-колегу Тодоренко, яка мовчить про війну навіть після ракетного удару по її рідній Одесі.

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