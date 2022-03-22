Співачка опрацювала знімки у фотошопі.

З початку війни в Україні головним "крашем" всіх жінок став радник глави ОПУ Олексій Арестович з привабливою зовнішністю і зачаровуючим голосом, якого навіть прозвали "заспокійливим".

Так, співачка Слава Камінська не залишилася осторонь і висловила солідарність з усіма жінками. У фотошопі вона опрацювала свої сімейні знімки з екс-чоловіком Едгаром Камінським і дітьми - Лаурою і Леоном. Але замість обличчя Едгара і дітей вона додала обличчя Арестовича. У підсумку вийшли досить романтичні і водночас забавні фотографії.

"Все життя в каруселі. Дівчатка, не сваріться. Пізно. У мене все. Олексію, можна їх (окупантів, - УНІАН) якось у прискореному режимі вигнати?",- написала Слава.

Шанувальники відзначили, що Камінська підняла їм настрій в такий непростий час.

"Це дуже смішно", "Блін, мені теж такий колаж треба зробити, сподіваюся чоловік не образиться", "Дітки на тата схожі", - пишуть фани в коментарях.

Нагадаємо, раніше Слава Камінська жорстко потроллила кадирівців.

Вас також можуть зацікавити новини: