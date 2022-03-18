Співачка опублікувала в своєму Instagram забавну картинку.

Українська співачка Слава Камінська у своєму Instagram-блозі оприлюднила кумедну картинку, в якій потролила воюючих в Україні кадирівців.

"Українці почали розставляти пастки для кадирівців у вигляді баранів із замінованим анусом. Кадирівці несуть серйозні втрати", - йдеться на картинці.

Варто відзначити, що Слава Камінська неодноразово висловлювалася на підтримку України, на території якої Росія розв'язала повномасштабну війну.

Крім того, вона заявила, що пересварилася з більшістю своїх російських друзів, бо вони не хочуть вірити в те, що в Україні йде війна з вини Путіна.

Позицію Камінської поділяє й інша українська співачка Оля Цибульська, яка і зовсім заявила, що всі опальні зірки для неї мертві ще з 2014 року.

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