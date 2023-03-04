Олександра Білобров поділилася знімками, зробленими під час зйомок нового кліпу групи.

Дівчина лідера гурту Kalush Orchestra Олега Псюка опублікувала зворушливі фото з музикантом. Олександра Білобров похвалилася ідилією з коханим. Знімки, які вона опублікувала, були зроблені на знімальному майданчику під час роботи над новим кліпом "Changes".

На знімку Олександра і Олег ніжно обіймаються, а на іншій фотографії щось жваво обговорюють.

"Сьогодні вийшов дуже сильний реліз. Я пам'ятаю зйомки того дня. Вони були дуже довгими і важкуватими, але, одночасно, дуже крутими. Особняк, в якому проводилися зйомки, був дуже старим, розписані стіни, піч, а меблі... Ви б їх тільки бачили!" захопилася Олександра.

Що відомо про прем'єру Kalush Orchestra

Зазначимо, 3 березня гурт Kalush Orchestra, який переміг на Євробаченні у 2022 році, представив першу англомовну пісню. Композиція отримала назву "Changes".

Колоритний кліп був знятий в традиційному українському домі. Повідомляється, що зйомки проводилися в перервах між виступами музикантів у Польщі.

Нагадаємо, музиканти з Kalush Orchestra кардинально змінили імідж.

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