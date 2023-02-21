Kalush Orchestra змінили імідж / фото instagram.com/kalush.official

Український гурт Kalush Orchestra, який здобув у 2022 році перемогу на пісенному конкурсі "Євробачення", здивував зміною іміджу. Музиканти змінили свої концертні костюми, а також оголосили про вихід англомовного треку. 

Оновленим виглядом Kalush Orchestra здивували під час концерту в паризькому Cabaret Sauvage - там артисти вийшли на сцену в більш сучасних образах з елементами вишивки. 

Наприклад, сопілкар Тимофій Музичук, який раніше виступав в гуцульському костюмі, тепер з'явився на сцені в куртці і шапці з українським орнаментом. Фронтмен колективу Олег Псюк тепер виступає в молочній сорочці з чорним орнаментом. 

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Kalush Orchestra змінили імідж / фото instagram.com/kalush.official, колаж 
Kalush Orchestra змінили імідж / фото instagram.com/kalush.official, колаж 
Kalush Orchestra змінили імідж / фото instagram.com/kalush.official, колаж 

Загалом, всі музиканти групи тепер грають на сцені в схожому вбранні. 

3 березня гурт Kalush Orchestra випустить свій перший англомовний трек. Про що він буде - поки невідомо. Незабаром зірки відправляться в концертний тур по містах Америки.

Минулий їхній тур по США був восени - тоді на допомогу Україні вдалося зібрати понад 60 мільйонів гривень. 

Нагадаємо, група Kalush Orchestra передала 330 тисяч на зруйнований росіянами музей Сковороди.

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