Артистку возять на кріслі, вона вже може дихати через кисневу маску.

Російська співачка МакЅим (Марина Абросімова), про стан якої ходить багато чуток, впевнено пішла на поправку. Артистка вже може самостійно дихати через кисневу маску.

Про стан співачки повідомляє Telegram-канал Mash.

МакЅим вже відключили від ЕКМО (метод штучного насичення крові киснем при розвитку важкої гострої дихальної недостатності). Лікарі повідомляють про позитивну динаміку і кажуть, що пневмонія вже в стадії вирішення.

Права легеня, яке постраждало найсильніше, теж відновлюється - рідини з неї відкачують все менше.

Артистка все ще перебуває в реанімації, проте шансів на її одужання все більше. По лікарні МакЅим возять на кріслі. Більш того, співачка вже дивиться телевізор.

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Автор: Іван Бойко