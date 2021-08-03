Лікарі повідомляють про позитивну динаміку / фото - instagram.com/maksimartist

Російська співачка МакЅим (Марина Абросімова), про стан якої ходить багато чуток, впевнено пішла на поправку. Артистка вже може самостійно дихати через кисневу маску.

Про стан співачки повідомляє Telegram-канал Mash.

МакЅим вже відключили від ЕКМО (метод штучного насичення крові киснем при розвитку важкої гострої дихальної недостатності). Лікарі повідомляють про позитивну динаміку і кажуть, що пневмонія вже в стадії вирішення.

Права легеня, яке постраждало найсильніше, теж відновлюється - рідини з неї відкачують все менше.

Артистка все ще перебуває в реанімації, проте шансів на її одужання все більше. По лікарні МакЅим возять на кріслі. Більш того, співачка вже дивиться телевізор.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Іван Бойко