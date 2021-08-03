Російська співачка МакЅим (Марина Абросімова), про стан якої ходить багато чуток, впевнено пішла на поправку. Артистка вже може самостійно дихати через кисневу маску.
Про стан співачки повідомляє Telegram-канал Mash.
МакЅим вже відключили від ЕКМО (метод штучного насичення крові киснем при розвитку важкої гострої дихальної недостатності). Лікарі повідомляють про позитивну динаміку і кажуть, що пневмонія вже в стадії вирішення.
Права легеня, яке постраждало найсильніше, теж відновлюється - рідини з неї відкачують все менше.
Артистка все ще перебуває в реанімації, проте шансів на її одужання все більше. По лікарні МакЅим возять на кріслі. Більш того, співачка вже дивиться телевізор.
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