За словами Маргарити Соколової, Макѕим вже йде на поправку.

Російська співачка МакЅим (Марина Абросімова) йде на поправку, але їй потрібен час для повного одужання.

Про це заявила директор співачки Маргарита Соколова в коментарі Life Shot.

"Потрібен людині просто час зараз. Кожна хвороба потребує якогось тимчасового відрізка, щоб одужати, просто треба дати цей час і все. Не турбуватися, поменше говорити, буде все краще і краще. Ми вже сказали, що це поліпшення - раз, просто потрібен час - два".

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До медичного закладу МакЅим потрапила 23 червня, раніше вона перебувала в іншій лікарні.

Ще з 19 червня вона перебуває в штучній комі.

Співачку госпіталізували з діагнозом "пневмонія з сильним ураженням легенів і низькою сатурацією" 16 червня, з цього часу її стан залишається важким.

Раніше піар-менеджер МакЅим розповідала, що співачку періодично виводять з медикаментозної коми.

Автор: Іван Бойко