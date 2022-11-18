Деніз Річардс та її чоловіка Аарона Файперса застрелили, коли вони їхали до студії. Інцидент трапився 15 листопада.

Невідомі обстріляли автомобіль голлівудської зірки Деніз Річардс. Вона разом з чоловіком Аароном Файперсом їхала на телестудію в Лос-Анджелесі, коли по машині відкрили вогонь. Про це повідомляє видання TMZ.

Відомо, що Деніз Річардс перебувала на пасажирському сидінні. Транспортом керував чоловік. За ними довгий час їхала машина. Коли Аарон Файперс знайшов місце, щоб зупинитися і пропустити транспорт, звідти вийшов водій, почав кричати, а пізніше дістав пістолет і вистрілив по машині зіркового подружжя.

Ніхто з них не постраждав. Куля пошкодила задню водійську частину корпусу. Коли Річардс дісталася знімальної студії, вона постійно плакала. Щоб нормально доїхати додому, пара звернулася в поліцію і попросила копів надати їм супровід.

Відео дня

Чим відома Деніз Річардс

Американська актриса, яка прославилася ролями у фільмах "Зоряний десант" і "Дикість". Зіграла роль дівчини Бонда в картині "І цілого світу мало".

Нагадаємо, папараці "засікли" Бреда Пітта з молодшою на 30 років дівчиною.

Вас також можуть зацікавити новини: