Новою ймовірною коханою голлівудського красеня є 29-річна американка Інес де Рамон.

Голлівудський актор Бред Пітт, у якого мільйони фанаток по всьому світу, був помічений в компанії нової ймовірної коханої. Папараці зняли Пітта разом з 29-річною американкою Інес де Рамон. Про дівчину відомо не так багато - вона є громадським діячем, займається фітнесом, раніше зустрічалася із зіркою "Щоденників вампіра" Полом Веслі.

Видання Daily Mail пише, що Бред Пітт вже встиг представити дівчину своїм друзям - Ренді Герберу, Сінді Кроуфорд, Шону Пенну і Віві Нево.

Що відомо про особисте життя Бреда Пітта

У 2000 році він одружився на зірці "Друзів" Дженніфер Еністон. Їхній шлюб протримався до 2005 року. Ходили чутки, що причиною розриву стала Анджеліна Джолі, з якою у Пітта виник роман під час спільних зйомок.

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Пара довго противилася, але в 2006 році закохані відкрито повідомили про свій роман. Приховувати було неможливо, оскільки Джолі вже була при надії. 2008 рік подарував парі двійню, а в офіційний шлюб вони вступили тільки в 2014 році. Однак тривало щастя недовго, і вже у вересні 2016 року пара подала заяву про розірвання шлюбу.

Нагадаємо, зірка "Друзів" Дженніфер Еністон подала в суд на Бреда Пітта.

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