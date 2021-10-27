Пугачова порадила молодому дизайнеру підняти навички ескізування.

Український дизайнер Андре Тан 26 жовтня відзначав своє 39-річчя. На честь свята він розповів про найбільш знакові події в його житті.

Однією з таких стало знайомство з російською зіркою Аллою Пугачовою. Але, за словами дизайнера, їх спілкування одразу не задалося.

"У 1997 році я спеціально приїхав до столиці, щоб зустрітися з артисткою і показати їй ескізи нарядів, які створив спеціально для неї. Коли я зайшов до неї, сказав: "Здрастуйте, Аллл". Вона повільно повернулася і сказала: "Для вашого віку, молодий чоловіче, я – Алла Борисівна". Ну і розмова одразу не задалася. Вона порадила підняти мені навички ескізування", - написав Андре в своєму інста-блозі.

Також він згадав про весілля з дружиною Аліною, з якою після 10 років шлюбу розлучився. А також розповів про народження дочки Софії.

Читайте також"Щасливі разом": мама Дана Балана спровокувала нові чутки про весілля сина з Тіною Кароль (фото)"Коли Соня народилася, моє життя повернулося на 180 градусів. Ставши татом, я почав розуміти, як же це все-таки буває важко. Проте ті емоції і та енергія, яку отримуєш - безцінні! Бажаю кожному чоловікові пройти через це", - додав дизайнер.

Крім того, Андре Тан подякував життю за все, що в ньому було прекрасного.

"Я вдячний за це яскраве і дивовижне життя! Сьогодні я в Парижі піднімаю за неї келих. Далі - більше. З днем народження мене", - підсумував Андре Тан.

Нагадаємо, раніше Андре Тан і Катя Осадча знову презентували спільну колекцію.

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Автор: Діана Могилєвич