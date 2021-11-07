Артист вийшов на паркет з партнеркою Аліною Лі і батьком.

Український співак Дмитро Каднай в десятому ефірі шоу "Танці з зірками" вийшов на паркет з партнеркою Аліною Лі і батьком Михайлом Юрійовичем.

Артист зізнався, що ще в дитинстві мріяв, що одного разу вийде на танцювальний паркет, а в залі його буде підтримувати тато. Але все склалося набагато крутіше. Вони разом станцювали запальний степ на головному танцювальному паркеті країни, тим самим реалізувавши мрію Дмитра.

Суддя шоу Катерина Кухар зазначила, що Михайло Юрійович - просто "бомба-ракета-гармата". Інші судді Влад Яма і Макс Чмерковський також висловили захоплення і засипали батька Кадная компліментами.

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Автор: Діана Могилєвич