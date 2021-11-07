Олександра Заріцька станцювала зі своєю бабусею і партнером Юрієм Мєшковим.

Українська співачка Олександра Заріцька запросила на сімейний вечір шоу "Танці з зірками" свою бабусю, з якою станцювала на головному паркеті країни.

"Найпрекраснішою людиною для мене є бабуся. Вона заслужена суддя України. 90 відсотків мого успіху - це все завдяки бабусі", - сказала Саша.

Бабуся співачки зазначила, що дуже хоче підтримати свою внучку в боротьбі за перемогу. А партнер Юрій Мєшков зазначив, що для нього це дуже велика відповідальність.

"Я людина публічна і дуже боюся бути смішною. Але я хочу Сашу підтримати за всяку ціну. Юра мені дуже подобається - красивий, статний, щирий. Хочу, щоб вони були разом і народили мені правнуків. Хочу, щоб у Саші була сім'я", - сказала бабуся.

Читайте такожМонро, Дантес, Гросу: топ-5 зірок, у яких були проблеми із зовнішністю перед концертамиТакож Заріцька додала, що і її подругам подобається Юрій. За її словами, всі друзі запитують у неї, хто ще коли-небудь так дивився на неї.

"Ти бачиш, як він на тебе дивиться?",- запитують подруги Саші.

Відзначимо, навколо пари Саші Заріцької і Юрія Мєшкова ходять чутки. Юра неодноразово говорив, що Саша йому подобається, а співачка, своєю чергою, робить партнеру безліч компліментів.

Нагадаємо, раніше солістка групи KAZKA шокувала результатами схуднення на "Танцях з зірками".

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Автор: Діана Могилєвич