Актор опублікував лаконічний пост.

Російський актор Дмитро Нагієв довго мовчав про війну в Україні. І тільки зовсім недавно він опублікував у своєму Instagram відео, яке супроводив піснею групи "Акваріум", в якій є слова "ми воювали самі з собою".

До сьогоднішнього дня він більше нічого не говорив і не публікував у своїх соціальних мережах. Мабуть, різанина в Бучі його настільки приголомшила, що він вирішив додати лаконічний пост зі словами: "Може вистачить".

Зазначимо, російські окупанти влаштували справжню криваву різанину в Бучі. Вони зв'язували мирних жителів, а потім стріляли їм в потилицю. Крім того, вони ґвалтували жінок і дітей.

Нагадаємо, раніше Мер Бучі розповів, скільки цивільних розстріляли російські окупанти.

Вбивства в Бучі

Після звільнення Бучі на Київщині почали з'являтися численні фото і відео, що демонструють звірства російських окупантів. Зокрема, на кадрах можна побачити тіла загиблих мирних жителів, які лежать на вулицях Бучі. У деяких пов'язані руки і вогнепальні поранення в голову.

Міністерство оборони Росії заперечувало свою причетність до жорстоких вбивств і тортур жителів Бучі. Мовляв, тіла були нещодавно викинуті на вулиці - після того, як всі російські підрозділи повністю пішли з Бучі, приблизно 30 березня.

Росія вимагала зібрати екстрену нараду Ради Безпеки ООН щодо "провокацій українських радикалів" у Бучі 4 квітня, але отримала відмову.

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