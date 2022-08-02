Російський актор Дмитро Нагієв розповів, що вже 20 років не може заснути без снодійного. Він додав, що через ці пігулки він став гірше міркувати.
"Пігулка снодійного на ніч - те, з чим я живу останні 20 років. І коли я сказав лікарю, що це шкідливо, вона відповіла: "Ну а не спати, це хіба не шкідливо?". І я заспокоївся", - цитує актора eg.
Він додав, що через регулярний прийом снодійного псується його здоров'я. Часом він гірше розуміє.
"У них є побічний ефект - людина починає гірше міркувати. Часом відмовляє мозок, судячи з тих рішень, які я приймаю", - додав Нагієв.
Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дмитро Нагієв опублікував чорно-біле відео і супроводив його піснею групи "Акваріум", в якій є слова "ми воювали самі з собою".
"До побачення. Ми обов'язково зустрінемося. Я вас люблю, попри терпкий смак втрачених надій. Як казав мій дід, перед причастям: "Що ж я, старий, накоїв?"- написав він.
Після різанини в Бучі він також оприлюднив пост, але більш лаконічний: "Може досить".