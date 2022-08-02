Актор не може заснути без снодійного.

Російський актор Дмитро Нагієв розповів, що вже 20 років не може заснути без снодійного. Він додав, що через ці пігулки він став гірше міркувати.

"Пігулка снодійного на ніч - те, з чим я живу останні 20 років. І коли я сказав лікарю, що це шкідливо, вона відповіла: "Ну а не спати, це хіба не шкідливо?". І я заспокоївся", - цитує актора eg.

Він додав, що через регулярний прийом снодійного псується його здоров'я. Часом він гірше розуміє.

"У них є побічний ефект - людина починає гірше міркувати. Часом відмовляє мозок, судячи з тих рішень, які я приймаю", - додав Нагієв.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дмитро Нагієв опублікував чорно-біле відео і супроводив його піснею групи "Акваріум", в якій є слова "ми воювали самі з собою".

"До побачення. Ми обов'язково зустрінемося. Я вас люблю, попри терпкий смак втрачених надій. Як казав мій дід, перед причастям: "Що ж я, старий, накоїв?"- написав він.

Після різанини в Бучі він також оприлюднив пост, але більш лаконічний: "Може досить".

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