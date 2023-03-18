Тепер актор - холостяк. Детальніше про це розповів його батько Остап.

36-річний актор Дмитро Ступка тепер офіційно холостяк. Завершився його шлюборозлучний процес з Поліною Логуновою. Про це розповів батько Дмитра, актор Остап Ступка в інтерв'ю "Сніданку з 1+1":

"Я йому недавно переслав документи, постанову про розлучення і привітав його".

Остап Богданович розповів, що Дмитро спілкується і регулярно бачиться з дочкою Богданою. Наприклад, на Новий рік дівчинка прилітала до батька з Лос-Анджелеса до Флориди.

Як виявилося, в США діти з 5 років можуть літати без батьків - за ними під час польоту спостерігають стюардеси, яким окремо за це доплачують.

Сам Остап Ступка зі своєю онукою спілкується тільки по телефону.

Особисте життя Дмитра Ступки

У січні минулого року Дмитро Ступка з дружиною Поліною Логуновою і дочкою Богданою виїхав до США. Незабаром стало відомо, що Дмитро і Поліна вирішили розлучитися.

Причину на публіку вони афішувати не стали, але заявили, що на з'ясування стосунків від них не варто очікувати - вони вирішили залишитися друзями заради виховання дитини.

У 2022 році Логунова повідомила, що вже перебуває у нових стосунках. Її обранцем став американець, з яким жінка познайомилася вже під час життя в Лос-Анджелесі. Разом Ступка і Логунова були з 2016 року.

Нагадаємо, Остап Ступка розповів, чим займається під час війни в Україні.

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