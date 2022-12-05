У перші дні після повномасштабного вторгнення він звертався до діячів культури РФ, щоб ті вплинули на своїх шанувальників і донесли правду про те, що відбувається на території України, але відповіді так і не отримав.

Актор театру і кіно Остап Ступка розповів, як змінилося його життя після 24 лютого. Так, народний артист України зізнався, що так і не отримав відповіді ні від кого з російських колег на заклики говорити правду про звірства в Україні. Ось що він сказав в інтерв'ю ЖВЛ:

"Як горохом об стіну. Я ні на що не чекав... Це ж не почалося 24 лютого. Це накопичувалося роками. При кожній нагоді замість "доброго ранку" вони запитували: "Коли Крим віддасте?" І це начебто жартома відбувалося, але ти розумів, що сидить це у них глибоко".

Після того, як Остап Богданович усвідомив, що жодної відповіді з Росії не буде, почав шукати шляхи допомоги українським військовим. Тут допоміг заснований кілька років тому благодійний фонд Богдана Ступки.

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"Ми зробили виставку-аукціон. Звичайно, хотіли виручити трохи більше, але вже як вийшло. За гроші купили спеціальний апарат в хірургічне відділення військового госпіталю", - зізнався Остап Ступка.

Також він зізнався, що думав і про зміну професії. Думки про це прийшли тоді, коли втратив доходи через повномасштабне вторгнення. Ступка зізнався - роботи не боїться. Міг би пройти в бар розливати пиво, так як вже був подібний досвід під час життя в США.

Нагадаємо, раніше Остап Ступка розповів, як допомагав синові Дмитру пережити розлучення з Поліною Логунової.

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