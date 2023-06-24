Телеведучий вступив до лав ЗСУ відразу після початку повномасштабної війни.

Український телеведучий і бізнесмен Даніель Салем, який відразу після початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ, вперше зустрівся зі своєю маленькою донькою. Щемливий момент потрапив на відео.

Салем дуже радий, що після такої тривалої розлуки у нього з'явилася можливість обійняти свою восьмирічну дочку на ім'я Санта-Луна.

На відео видно, що Салем зустрів сім'ю на вокзалі. Він допоміг дівчинці зійти з поїзда, взяв її на руки і міцно обійняв.

Відео дня

"Коли завмер весь мій світ! Я так довго чекав на тебе! Я люблю тебе, моя кров! Маріє, дякую тобі за це щастя. 8 років тому ти створила диво, за яке я все своє життя буду тобі вдячний", - висловився Салем.

У коментарях багато шанувальників підтримали чоловіка, і розділили з ним цей момент радості.

Реакція соцмереж

"Це наймиліше, що я сьогодні бачила!"

"Ну нарешті! Просто до сліз!"

"Це дуже зворушливо!"

"Ідеальна сім'я! Щастя вам!"

Нагадаємо, Даніель Салем зворушив відео з порятунком малюка на Херсонщині.

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