Він допомагав людям, які були вимушені евакуюватися через затоплення.

Український телеведучий та військовий Даніель Салем розчулив мережу новим відео. Він показав порятунок людей у затопленій Херсонщині.

Вже декілька днів волонтери допомагають мешканцям регіону, чиї будинки залило водою внаслідок підриву ГЕС. Зокрема, на відео потрапив щемливий момент порятунку малюка.

Військові та волонтери допомогли жінці та її дитині. Вони евакуювали її човном. Також на відео можна побачити порятунок тварин, які дивом зуміли не потонути.

"Незламна велика нація", - підписав ролик Салем.

Салем також допомагав рятувати людей. Він перебував у місцях затоплення.

Реакція мережі

Користувачі визнають, що щемливе відео змусило їх плакати. Коментатори дякують Салему за те, що він допомагає людям. Вони пишуть:

"Боже, допоможи нашим людям витримати все. Бережіть себе"

"Плачу... Ми неймовірний народ... Бог з нами, ми переможемо. Безмежно дякую за все, що ви робите"

"Скільки горя вони принесли... Кожного разу здається, що гірше бути не може, але ж... А вам, хлопці та дівчата, величезне дякую".

Хто такий Даніель Салем

Чоловік став відомим після участі у шоу "Танці з зірками" та "Голос країни". До повномасштабної війни РФ проти України Салем працював ведучим. Окрім цього, у нього був бізнес в Одесі.

На початку великої війни він встав на захист України. Нещодавно Салем зізнавався, що хоче удочерити дитину. Після перемоги він мріє, аби він та його дружина стали батьками для дівчинки, яка залишалася сиротою через окупантів.

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