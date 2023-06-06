Під час аварії постраждав скутерист.

Дочка відомого російського актора Михайла Пореченкова потрапила в дорожньо-транспортну пригоду. Марія на своєму Mercedes зіткнулася зі скутером в московському селищі Толстопальцево.

Як повідомляє Telegram-канал "112", дівчина не постраждала, проте скутериста госпіталізували. Зараз він перебуває під наглядом лікарів. Чи отримав він травми і якої тяжкості - поки невідомо.

Михайло Пореченков поки не коментує ДТП за участю своєї дочки, та й сама дівчина мовчить.

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До слова, раніше в ДТП потрапив син актора Володимир Любимцев. На щастя, в тій аварії ніхто не постраждав, а чоловік сам розповів про те, що трапилося в своїх соцмережах.

Що відомо про Михайла Пореченкова

Михайло Пореченков - російський актор і затятий путініст. Він підтримує війну РФ проти України, проте йти на фронт не хоче. В ефірі одного з каналів він повідомив, що знятий з військового обліку за віком. Потім він додав, що робитиме все, щоб допомагати батьківщині.

Актор знімався в таких фільмах і серіалах як "Вулиця розбитих ліхтарів", "Спецназ", "9 рота", "Ліквідація", "У вогонь і воду" та інших. Найчастіше він грав військових.

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