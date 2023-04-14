Він переконує, що кожен повинен займатися своєю справою.

Затятий путініст та за сумісництвом відомий російський актор Михайло Пореченков підтримує розв'язану Кремлем повномасштабну війну проти України, але чомусь не поспішає йти воювати на український фронт.

В ефірі пропагандистського російського радіо "Комсомольська правда" у Пореченкова запитали, чи було у нього бажання піти на фронт. Ведуча процитувала інформацію деяких ЗМІ, які написали про те, що раніше актор заявляв про наміри вирушити воювати.

"Ну, я б пішов... Звичайно... Але давайте кожен на своєму місці буде. Я так скажу: я знятий з військового обліку за віком. Кожен на своєму місці нехай робить свою справу чесно, це буде більше допомоги, ніж просто піти туди", — відкрутився від прямої відповіді актор.

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Потім він додав, що робитиме все, що допомагатиме його батьківщині. Ведуча зазначила після цих слів, що він наразі займається гуманітарною допомогою путінським військовим, і запитала, чи це те завдання, яке зараз ставлять перед ним.

"Багато завдань ставлять, багато завдань виконуємо... Я віддаю перевагу бути партизаном", — сказав одіозний російський актор і розсміявся після цих слів.

Позиція Михайла Пореченкова щодо війни проти України

Російський актор Михайло Пореченков підтримує президента РФ Володимира Путіна ще з початку першої фази війни проти України, з 2014 року.

У жовтні 2014 року він побував в окупованому Донецьку. На сайтах терористів було поширено відео, на якому Пореченков у касці з написом "Преса" стріляє з кулемета.

СБУ оголосила актора в розшук, його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України (терористичний акт або погроза його вчинення).

Наприкінці березня 2022 року він звертався до російських солдатів і закликав їх "тримати стрій" до кінця.

У червні 2022 року Пореченков провідав поранених окупантів у лікарні Бєлгородської області РФ. Там він подякував їм за те, що вони вбивають мирних жителів України.

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