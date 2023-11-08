Дочка Білоконь вийшла заміж / instagram.com/belokoninnaviktorovna

Артистка Інна Білоконь, більш відома як "мама" Вєрки Сердючки, видала дочку заміж. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася щасливими фото дочки і її обранця.

Для такої важливої події дівчина на ім'я Яна вибрала стильну весільну сукню з глибоким декольте і довгим рукавом. Вона зробила лаконічну зачіску у вигляді пучка і одягла на голову ободок і фату. 

Її коханий постав у чорному костюмі і білій сорочці. Туфлі він підібрав в тон образу.

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Помітно, що пара дуже щаслива. Вони широко посміхаються на камеру. 

Шанувальники засипали пару привітаннями. У коментарях вони написали:

  • "Мої вітання! Бажаю тільки щастя"
  • "Яке щастя! Миру, злагоди, кохання"
  • "Яка гарна пара"
  • "Щастя на довгі роки"
  • "Нова сім'я, кохання, свято. Важлива подія в житті. Це прекрасно"
Яна вийшла заміж за свого коханого / instagram.com/belokoninnaviktorovna

Нагадаємо, раніше співачка Світлана Лобода засвітила обручку. Шанувальники запідозрили, що вона вийшла заміж.

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