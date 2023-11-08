Коли саме відбулося весілля - невідомо.

Артистка Інна Білоконь, більш відома як "мама" Вєрки Сердючки, видала дочку заміж. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася щасливими фото дочки і її обранця.

Для такої важливої події дівчина на ім'я Яна вибрала стильну весільну сукню з глибоким декольте і довгим рукавом. Вона зробила лаконічну зачіску у вигляді пучка і одягла на голову ободок і фату.

Її коханий постав у чорному костюмі і білій сорочці. Туфлі він підібрав в тон образу.

Відео дня

Помітно, що пара дуже щаслива. Вони широко посміхаються на камеру.

Шанувальники засипали пару привітаннями. У коментарях вони написали:

"Мої вітання! Бажаю тільки щастя"

"Яке щастя! Миру, злагоди, кохання"

"Яка гарна пара"

"Щастя на довгі роки"

"Нова сім'я, кохання, свято. Важлива подія в житті. Це прекрасно"

Нагадаємо, раніше співачка Світлана Лобода засвітила обручку. Шанувальники запідозрили, що вона вийшла заміж.

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