Співачка заінтригувала своїх шанувальників.

Популярна співачка Світлана Лобода засвітила свого коханого. Вона разом з ним прокотилася в елітарному авто. Парочка трималася за ручку, а на пальці Лободи виднілася обручка.

Цікаво, що обличчя свого обранця співачка не показала. Вона вже кілька років говорить про те, що у неї є кохана людина, з якою вони живуть в Європі, проте його особистості артистка так і не розкрила.

Можливо, співачка вже встигла вийти заміж, але поки вона ніяк це не коментує.

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Відзначимо, у Лободи є дві дочки - Євангеліна і Тільда. Зовнішність молодшої дочки співачка показала зовсім недавно. До цього вона приховувала обличчя малятка. До слова, їй приписували роман з Тілем Ліндеманном, проте пізніше з'ясувалося, що це був піар-хід.

Також цікаво те, що росЗМІ приписують Лободі роман з мільярдером Артуром Гранцем - вірменин за національністю, українського громадянства не має. У нього паспорт Білорусі.

Відомо і те, що Гранц був одружений. Розлучився він чи ні - не повідомляється.

Світлана Лобода - останні новини

На початку повномасштабної війни співачка не могла визначитися, чию сторону зайняти - Росії чи України. Однак після хвилі хейту вона все ж висловилася на підтримку України. Крім того, вона пообіцяла допомогти з фінансуванням на відновлення рідного Ірпеня.

При цьому українці її не пробачили. Всі концерти Лободи в Україні були скасовані.

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