Тіффані з'явилася на церемонії в розкішному образі.

Молодша дочка 45-го президента США Дональда Трампа і і його другої дружини Марли Мейплз вийшла заміж за свого коханого, мільярдера з Нігерії Майкла Булоса. Весілля відбулося 12 листопада у Флориді.

Як повідомляє The Daily Mail, 29-річна Тіффані Трамп зв'язала себе вузами шлюбу з чоловіком, який молодший за неї на чотири роки. У цей відповідальний день дівчину до вівтаря проводив її батько - Дональд Трамп.

Дівчина з'явилася перед своїм коханим чоловіком в розкішній білій сукні, розшитій блискітками і бісером. Фату вона одягла в підлогу і доповнила образ розкішними сережками. Однак букет нареченої був досить скромним.

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Після такої яскравої появи Тіффані, закохані вимовили один одному клятви. Потім вони разом з гостями випили шампанське біля басейну, і пізніше перемістилися в зал, де був розкішний банкет.

Тіффані Трамп: особисте життя

У період з 2015 по 2018 рік Тіффані мала стосунки з однокурсником по Пенсільванському університету Россом Механіком. Влітку 2018 року, перебуваючи на відпочинку в Греції з актрисою Ліндсі Лохан, Тіффані познайомилася з Майклом Булосом, спадкоємцем нігерійсько-американського мільярдера і бізнесменом, чия сім'я володіє компаніями "Boulos Enterprises" і "SCOA Nigeria" в Нігерії.

Починаючи з 2018 року, Тіффані перебуває у стосунках з Булосом. У січні 2021 року вона оголосила про заручини.

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