Українська актриса Оксана Черкашина, яка знялася у фільмі "Клондайк", зіграла весілля зі своєю дівчиною Зоєю Лактіоновою. Весільна церемонія відбулася у Варшаві.
Дівчата на своє весілля вважали за краще одягнути більш повсякденні наряди. Вони не прийшли до РАГСу у весільних сукнях, зате одягнули джинси і білий верх. Лактіонова віддала перевагу сорочці, а Черкашина - мереживному боді.
Фото з їхнього святкування з'явилося на сторінці Лактіонової в Facebook. У кадрі дівчата лежать на підлозі в оточенні квітів і повітряних кульок.
Відомо, що всі подарунки, отримані на весіллі, Лактіонова і Черкашина відправлять в Україну для мирних жителів і солдатів.
Фільм "Клондайк": що про нього відомо
"Клондайк" - художній фільм української режисерки Марини Ер Горбач, прем'єра якого відбулася у січні 2022 року на кінофестивалі "Санденс". Головні ролі в картині зіграли Оксана Черкашина, Сергій Шадрін і Олег Щербина.
Дія картини відбувається на Донбасі під час війни. Головні герої живуть в селі, поруч з яким відбувається крах малайзійського "Боїнга".
Нагадаємо, раніше режисер фільму "Клондайк" про збитий літак MH17 розповіла, як кінострічку сприйняли за кордоном.