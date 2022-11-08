Її обраницею стала режисер Зоя Лактіонова.

Українська актриса Оксана Черкашина, яка знялася у фільмі "Клондайк", зіграла весілля зі своєю дівчиною Зоєю Лактіоновою. Весільна церемонія відбулася у Варшаві.

Дівчата на своє весілля вважали за краще одягнути більш повсякденні наряди. Вони не прийшли до РАГСу у весільних сукнях, зате одягнули джинси і білий верх. Лактіонова віддала перевагу сорочці, а Черкашина - мереживному боді.

Фото з їхнього святкування з'явилося на сторінці Лактіонової в Facebook. У кадрі дівчата лежать на підлозі в оточенні квітів і повітряних кульок.

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Відомо, що всі подарунки, отримані на весіллі, Лактіонова і Черкашина відправлять в Україну для мирних жителів і солдатів.

Фільм "Клондайк": що про нього відомо

"Клондайк" - художній фільм української режисерки Марини Ер Горбач, прем'єра якого відбулася у січні 2022 року на кінофестивалі "Санденс". Головні ролі в картині зіграли Оксана Черкашина, Сергій Шадрін і Олег Щербина.

Дія картини відбувається на Донбасі під час війни. Головні герої живуть в селі, поруч з яким відбувається крах малайзійського "Боїнга".

Нагадаємо, раніше режисер фільму "Клондайк" про збитий літак MH17 розповіла, як кінострічку сприйняли за кордоном.

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