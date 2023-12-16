Видимих поліпшень поки немає.

Російська актриса, зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк вже давно бореться з онкологією. У неї злоякісна пухлина головного мозку.

У зв'язку з цим артистка перестала виходити на зв'язок з шанувальниками. Про її стан розповідає її старша дочка Анна. Однак і дівчина робить це вкрай рідко.

При цьому шанувальники не втрачають надії дізнатися хоч щось про стан Заворотнюк. Тому Анна вирішила зробити виняток і розповісти, як зараз почувається її зіркова мама.

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В інста-сторіз дівчина зізналася, що її мама досі бореться з онкологією, поліпшень поки немає.

"Не можу сказати, що все добре, але стан стабільний", - сказала Анна.

Хвороба Анастасії Заворотнюк

Про те, що у Заворотнюк онкологія стало відомо ще в 2020 році. На той момент вона вже рідко з'являлася в соцмережах, проте її рідні якийсь час тримали в секреті її захворювання. Тоді у актриси виявили четверту стадію онкології.

Друзі актриси розповідали, що вона втратила волосся і пересувається на інвалідному візку. Її колега раніше заявив, що зовнішній вигляд Заворотнюк залишає бажати кращого.

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