16-річна Злата любить балувати підписників в Instagram непристойними кадрами.

Дочка української журналістки і телеведучої Ольги Фреймут Злата давно живе окремо. Вона лише зрідка приїжджає в Україну з США. Вона активно веде свій блог, тому фанати можуть спостерігати за тим, де дівчинка знаходиться і як проводить час.

Нещодавно у себе в Instagram-stories Злата опублікувала коротке відео, на яке потрапив діджей. Скоріш за все, вона вирушила на якусь вечірку.

Потім вона поділилася фотографією, зробленою десь на балконі. Там вона одягнена в чорний обтягуючий укорочений топ і коротку спідницю рожевого кольору. Дівчинка поклала ногу на ногу.

Ще один знімок, яким вона вразила аудиторію, був зроблений за допомогою дзеркала. Мітчелл таким чином зробила акцент на яскравому макіяжі.

Нагадаємо, Злата Мітчелл у своєму юному віці вже не раз потрапляла в центр обговорення. Так, нещодавно фото дочка Фреймут після серії відвертих прикрила декольте.

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