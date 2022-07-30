Злата Мітчелл у своєму юному віці вже не раз потрапляла в центр обговорення.

Старша дочка Ольги Фреймут Злата Мітчелл давно живе окремо. Попри те, що дівчинці всього 16 років, у неї є власний бренд одягу. Вона мешкає в США, займається танцями, розвиває свій блог.

До слова, нерідко Instagram Злати стає причиною обговорень через її відверті знімки. Наприклад, нещодавно вона показала фото в короткій сукні й з відкритим декольте.

Тоді підписники відреагували неоднозначно: хтось підтримав дівчинку, яка таким чином напрацьовує собі аудиторію, а хтось і розкритикував, адже її мама вчила дівчат етикету і повсюдно розповідає про те, як повинна поводитися справжня леді.

Мабуть, Мітчелл вирішила прислухатися до деяких рекомендацій і сховала своє декольте. Так, на недавньому фото в Instagram-stories вона позує в тому ж топі, що і раніше, але зверху накинула шкіряну куртку.

Нагадаємо, 16-річна дочка Фреймут втиснула пишні форми в обтягуючий топ і показала фото.

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