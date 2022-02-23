Лія розповіла, що в трирічному віці у її брата почався регрес.

Дочка українського композитора Костянтина Меладзе - Лія - розповіла, що у її молодшого брата Валерія є невиліковна хвороба. Він страждає важкою формою аутизму. За словами дівчини, для його лікування батьки залучали лікарів навіть з Ізраїлю.

Також у програмі ЖВЛ вона розповіла, що з трьох років хлопчик перестав самостійно себе обслуговувати і почав погано розмовляти. При цьому її мама Яна Сум весь свій час приділяє дитині, розвиває її. Також у них є няня, яка допомагає їм у вихованні Валерія.

Читайте також"Вперше попустив токсикоз": MARUV розповіла, як важко переносить вагітність"Іноді це горе, а в якомусь моменті - щастя. Ми всі його дуже любимо, він хороший хлопчик, велелюбний, емоційний", - сказала Лія.

Крім того, Лія додала, що її батько Костянтин Меладзе дуже турботливий і робить все можливе, щоб його дітям було добре.

Нагадаємо, раніше Лія Меладзе розповіла про діагноз, який від неї приховували.

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