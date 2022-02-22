Чотири роки Лія Меладзе кульгала на одну ногу.

Дочка українського композитора і продюсера Костянтина Меладзе - Лія - в програмі ЖВЛ розповіла, що нещодавно їй зробили операцію з видалення доброякісної пухлини.

За її словами, чотири роки вона кульгала на одну ногу. Коли батько Костянтин помітив це, він відправив дівчину на МРТ. У підсумку з'ясувалося, що у неї пухлина в стегні, але батьки вирішили приховати від неї цей діагноз.

"Мені кажуть: "Через кілька тижнів ми їдемо до Німеччини на операцію". Я кажу: "Чому? Як?" Виявилося, що мені вирізали пухлину, але вона була доброякісна. Так, я дізналася про це, коли вже все було добре. Але у мене не було страху перед раком", – розповіла Лія Меладзе.

Після операції у Лії почався реабілітаційний період, під час якого вона ходила на милицях. Дівчина не впадала у відчай і навіть написала пісню. А пізніше і зовсім вирішила випробувати себе на "Голосі країни". Відзначимо, до дівчини розвернулися всі тренери, але обрала вона Надю Дорофєєву.

Нагадаємо, раніше Лія Меладзе прокоментувала розлучення батьків.

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