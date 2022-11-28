Лія зізналася, що їй дуже важко перебувати далеко від України в такий непростий час. Тому вона хоче якомога швидше повернутися, щоб бути корисною.

Лія Меладзе поскаржилася, що за кордоном їй складно. Особливо вона страждає через переживання на тлі новин про війну. У своєму блозі дівчина сказала, що намагається вибратися з депресивного стану:

"Мені важко через те, що у мене вдома війна. Мені важко, тому що я виходжу з тривожно-депресивного розладу. Мені важко, тому що це все випало під час моїх 18 років, коли я повинна працювати, вчитися і вибудовувати своє життя. І так, я відчуваю напругу, тому що я людина молода, ще не дуже розумна".

Лія Меладзе додала, що в США вчиться на психотерапевта, проте надовго залишатися там не планує - хоче якомога швидше повернутися в Україну.

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"Я ніколи не порівнюю свій біль з болем і страхом тих, хто зараз в небезпеці. Я помічаю всі свої привілеї в цьому житті, і я знаю, що ці привілеї я зобов'язана використовувати на користь людей. Саме тому я зараз тут, в Америці і вчуся на психотерапевта. Я люблю свою країну і своїх людей, і скоро хочу повернутися, хочу допомагати, хочу бути корисною, хочу бути разом", - зізналася дочка відомого продюсера.

Зазначимо, що сам Костянтин Меладзе мовчить про війну в Україні. Через це на його адресу було вже чимало звинувачень. Ходили чутки про те, що через розбіжності на тлі війни він навіть розлучився з Вірою Брежнєвою.

Нагадаємо, дочка Меладзе чуттєво заспівала з Вакарчуком "На небі".

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